Израелският кабинет по сигурността одобри план за превземане на град Газа, предадоха световните агенции, като се позоваха на съобщение на канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху.

В съобщението се казва, че израелските военни ще се подготвят да поемат контрола над град Газа, отбелязва "Ройтерс".

Нетаняху: Израел планира да поеме контрола над цялата Газа, но не за постоянно

Решението, взето рано тази сутрин, бележи нова ескалация на 22-месечната офанзива на Израел, започнала в отговор на нападението на "Хамас" на 7 октомври 2023 г.

Премиерът Бенямин Нетаняху вчера потвърди, че Израел иска да поеме контрола над цялата Газа преди ключова среща на кабинета по сигурността на страната.

В интервю за американската телевизия Fox News Нетаняху посочи, че Израел планира да поеме контрола над Ивицата Газа, но не за постоянно.

„Не искаме да запазим Газа за нас. Искаме да имаме периметър за сигурност, но не искаме да я управляваме. Искаме да я предадем на арабските сили", обясни израелският премиер.

