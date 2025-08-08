Тръмп отново се включва в руската игра за печелене на време. Това е много тревожно. Путин иска да отложи или избегне санкциите за внос на руски петрол. Това каза журналистът Асен Агов в студиото на "Твоят ден".

"Едва ли срещата между Путин и Тръмп ще бъде решаваща, защото без участието на Украйна в този формат е невъзможно да се постигне нещо. Пропастта, издълбана в отношенията между воюващите страни, е огромна. За да се построи мост, трябва да участват всички. Освен това двамата президенти не могат да решават въпросите на Европа, която няма да участва в тази среща, а сме застрашени от растящата военна мощ на Москва. Не е ясно и какво е предложил Стив Уиткоф на Путин. Той няма да се откаже от войната като политическо средство", смята Агов.

Тръмп ще се срещне с Путин и без Зеленски

Според него руският президент прави нов опит да спечели време. "Той иска да преметне Тръмп, за да не влязат в сила вторичните санкции срещу страните, които внасят руски петрол - Индия и Китай. Американският президент смята, че като даде нов шанс на Москва, тя ще склони да сключи примирие с Украйна, но това няма да се случи", прогнозира журналистът.

Бившият заместник-министър на отбраната Йордан Божилов посочи, че САЩ и Русия влизат с различни нагласи и приоритети преди личната среща на президентите си.

"Тръмп е с идеята, че може да бъде омиротворител. Подходът му обаче е малко наивен. Путин гледа само своите интереси, а те са свързани с реализиране на крайните цели. Те обаче не включват постигане на мир преди това. Руският президент ще опита да отложи санкциите, макар да не проработят веднага. Той опитва да спечели сърцето и мислите на Тръмп, а така САЩ да спрат военната подкрепа за Украйна. Освен това Русия иска да завземе максимална територия, но все още не е присъединила дори тези, които е обявила за свои. Не мисля, че на срещата между двамата президенти ще се постигнат реални договорености", коментира Божилов.

