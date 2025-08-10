В Норвегия има място, където зимата настъпва с шест месеца пълна сянка. Жителите на малкия град Рюкан, сгушен в долината под планината Гоустатопен, дълги години живеели без да видят слънце в студените месеци. Причината – географското му разположение, което скрива слънчевите лъчи зад високите склонове.

Днес обаче това вече не е част от суровото ежедневие. Високо по планинския склон, на 450 метра над площада, са монтирани три огромни огледала. Управлявани от компютър, те се завъртат на всеки 10 секунди, следят движението на слънцето и отразяват лъчите му директно в центъра на града. Така около 600 квадратни метра от площада се огряват дори през най-мрачните зимни дни.

Идеята далеч не е нова – още преди повече от век местни инженери мечтаели за подобно решение. Тогава обаче технологиите не позволявали реализацията. Единствената възможност да видят слънце била да се качат с гондолата, построена през 1928 г., която и до днес извозва туристи и жители до върха на планината.

Днес Рюкан, с население от около 3200 души, е не само по-светъл, но и по-известен. Огледалата се превърнаха в туристическа атракция, привличаща посетители от цял свят, които искат да видят как инженерната гениалност може да победи мрака.