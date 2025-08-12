Снимка: iStock
Шанлъурфа е един от градовете в Турция с най-високи температури на въздуха
53 градуса по Целзий показаха термометрите в югоизточния турски град Шанлъурфа, предаде Анадолската агенция.
Измериха 51 градуса на сянка в Багдад и в Южен Ирак
Изнурителната жега продължава да оказва негативно влияние върху живота на местните жители. Поради високите температури обичайно оживените улици и булеварди на града опустяха и много граждани потърсиха спасение и прохлада в парковете под сянката на дърветата.
Шанлъурфа е един от градовете в Турция с най-високи температури на въздуха.
