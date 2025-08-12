Френският президент Еманюел Макрон подписа закон, с който окончателно се забранява повторното въвеждане на пестицида ацетамиприд. Препаратът е обвиняван за масова смърт сред пчелите, а според съда носи и сериозни рискове за човешкото здраве.

Законът бе официализиран след решение на Конституционния съвет, който отмени спорна разпоредба за връщането на ацетамиприда. В мотивите си магистратите подчертават, че неоникотиноидите, към които спада и този пестицид, нарушават правото на живот в балансирана и здравословна среда, гарантирано от френската екологична харта, предаде "Франс 24".

Ацетамипридът е забранен във Франция от 2018 г., макар че все още е разрешен в Европейския съюз. Поддръжниците му твърдят, че френските фермери се нуждаят от него, за да останат конкурентоспособни на европейските си колеги. Основният фермерски синдикат остро разкритикува решението на съда.

Петиция, инициирана от студенти и подкрепена от над два милиона души, настоя за трайна забрана на препарата. Част от подписалите изтъкват, че недоволството им е провокирано не само от екологичните рискове, но и от усещането за политическа безизходица в условията на разделен парламент.

Президентът Макрон заяви, че ще подпише закона без допълнителни дебати. Здравният министър Яник Ньодер призова за нова европейска оценка на въздействието на ацетамиприда върху човешкото здраве.

