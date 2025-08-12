Във френския регион Елзас пенсиониран металург и неговият внук дъхват нов живот на световноизвестната Айфелова кула. Те изграждат умалена реплика по оригиналните чертежи от 1889 година, която ще се издигне на впечатляващите 30 метра височина.

Ако посетите френския регион Елзас, ще се натъкнете на неочаквана гледка – яркочервени стоманени сегменти, подредени един до друг, сякаш някой е разглобил Айфеловата кула и е забравил да я сглоби отново. Това е реплика в умален мащаб на шедьовъра на прочутия архитект Густав Айфел.

„Винаги съм бил почитател на Айфел. Айфеловата кула е една от най-известните забележителности в света и исках да я пресъздам. Но не такава, каквато е днес, а така както самият Айфел е планирал да изглежда първоначално”, разказа Жан-Клод Фаслер.

Стоманената конструкция е създадена по исторически планове, които 77-годишният Жан открил в репродукция от 1989 година на оригиналните чертежи на Айфел.



„Точно оттук черпя вдъхновение. В книгата има всички размери и ъгли, но няма указания как да се построи. А понеже работя в мащаб 1 към 10, трябва сам да измисля методите на сглобяване, за да е достатъчно здрава", обясни пенсионираният металург.



Фаслер и внукът му работят рамо до рамо по проекта вече осем години. Той започнал да го обучава още когато момчето било на 14.



„Първо, тъй като сме само двамата, имам възможност да правя много повече, отколкото ако бяхме десет души. Участвам във всичко – проектиране, чертане и сглобяване", сподели Килиан Антена.



„За мен това е фантастично. Той дойде тук на 14 като чирак и аз го взех под крилото си. Научава неща, които не би могъл да научи другаде", добави дядо му.

Жан е инвестирал собствени средства и използва инструменти от предишния си бизнес, за да осъществи проекта. Надява се да продаде репликата, за да възстанови вложеното, но преди да се раздели с нея има една лична мечта.

„Ще пренощувам на първия етаж, когато кулата е готова. Със сигурност ще го направя, планирам го от много време. Само ще трябва да се вържа, за да не се падна", заяви той.

След завършването си стоманената конструкция ще бъде висока 30 метра, а големият ден, в който ще е напълно готова е 26 август - тогава кран ще вдигне и постави сегментите на мястото им.

