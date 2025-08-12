Полските власти ще експулсират 63 граждани на Украйна и Беларус заради участие в безредици на концерт на беларуския рапър Макс Корж. Сред задържаните има лица, обвинени в агресивно поведение, провокации и други престъпления.

Министър-председателят Доналд Туск заяви, че 57 украинци и шестима беларуси, участвали в безредиците по време на концерта на 9 август във Варшава, ще трябва да напуснат страната – доброволно или принудително.

„Тези лица са били замесени в безредици, агресивно поведение и определени провокации“, каза Туск, като подчерта, че всеки трябва да спазва закона, независимо от националността си. Той допълни, че Полша „не може да допусне разпалването на антиукраински настроения“, тъй като конфликт между Полша и Украйна би бил „подарък за (руския президент Владимир) Путин“.

Видеозаписи от събитието показват как част от публиката нахлува в арената на националния стадион, където според медиите са присъствали около 70 000 души.

От полицията съобщиха, че общо са задържани 109 души за различни нарушения и престъпления – притежание на наркотици, нападение над охранителен персонал, използване на пиротехнически устройства и незаконно проникване на територията на масово събитие.

В социалните мрежи се появиха и снимки на един от посетителите, развяващ знамето на Украинската въстаническа армия – символ, забранен от полското законодателство. „Събрахме всички доказателства и ги предадохме на прокуратурата“, заяви говорителят на полицията Роберт Шумиата пред TVN24.

Редактор: Мария Барабашка