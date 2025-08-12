Президентът на Република Сръбска (РС) Милорад Додик, осъден за нарушаване на решенията на международния надзорник в Босна и Херцеговина, избегна затвора, след като замени наказанието с глоба. Въпреки това той остава отстранен от поста си и няма право да заема публична длъжност през следващите шест години.

66-годишният Милорад Додик беше осъден през февруари на една година затвор и лишен от правото да се занимава с политика, след като подписа закон, с който отказа да признае решенията на върховния представител за БиХ Кристиан Шмид и на Конституционния съд.

Прекратиха мандата на президента на босненската Република Сръбска Милорад Додик

След като апелативният съд потвърди присъдата му, избирателните власти миналата седмица го отстраниха от поста. Съдът на БиХ обаче съобщи, че наказанието е заменено с глоба, но забраната за заемане на публична длъжност остава в сила.

Адвокатите на Додик вече са подали жалба срещу отстраняването му. Въпреки съдебното решение, той заяви, че няма намерение да напуска поста си и обяви планове за провеждане на референдум.

Босна и Херцеговина, разделена между сръбския и бошняко-хърватския ентитет след войната от 1992–1995 г., функционира с ограничени централни институции. Върховният представител, който гарантира спазването на Дейтънското мирно споразумение, разполага с правомощия да налага закони и да отстранява избрани длъжностни лица.

Додик, считан за близък до Кремъл, отхвърля авторитета на Шмид, твърдейки, че номинацията му не е одобрена от Съвета за сигурност на ООН.

Редактор: Мария Барабашка