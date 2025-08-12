Думата „натурален“ се е превърнала в модна маркетингова примамка. Когато тя присъства на етикета на козметични продукти, производителите често поставят по-висока цена. растителният произход не е гаранция за нежност към кожата. Растителни аромати и етерични масла като канела, чаено дърво, мента и линалоол могат да предизвикат раздразнения. Някои синтетични аромати и оцветители са дразнещи, но други са създадени в лаборатория, за да бъдат по-щадящи и с по-малък риск от реакции.

„Съществува тенденция хората да приемат, че синтетично добитите съставки са вредни, а щом нещо е означено като „натурално“, то непременно е по-безопасно или по-добро за кожата им. Често това е погрешно схващане“, предупреждава д-р Розалинд Симпсън, консултант дерматолог и доцент в Университета на Нотингам.

Не всичко с етикет „натурално“ е изцяло добито от природни източници. „Попаднах на изследване, което разгледа 100 продукта за грижа за кожата, рекламирани като натурални. Само 42% от тях наистина бяха такива“, казва Симпсън в интервю за „Гардиън“. Повечето „натурални“ продукти съдържали поне две синтетични съставки.

Заключението на Симпсън: не всички натурални продукти са „добри“ и не всички синтетични – „лоши“. Важното е да изберете това, което кожата ви понася добре и което отговаря на бюджета ви. При чувствителна кожа тя препоръчва продукти с минимален брой съставки. А ако подозирате, че даден продукт ви причинява реакция – дори месеци след началото на употребата – спрете го временно, за да проверите дали именно той е причината.

Редактор: Мария Барабашка