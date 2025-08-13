Британската полиция е получила 146 сигнала за предполагаеми престъпления на бившия собственик на „Хародс“ Мохамед Ал-Файед след започването на ново разследване през миналата миналата година, съобщиха властите, цитирани от АФП.

„Текущото разследване на тези, които могат да са улеснили или подпомогнали престъпленията на Мохамед Ал-Файед, продължава“, заявиха от лондонската полиция.

Разследване, излъчено от британската "Би Би Си" през септември миналата година, представи твърдения, че покойният египетски бизнесмен, е насилил и тормозил сексуално няколко млади жени, работещи в луксозния лондонски магазин „Хародс“. Мохамед Ал-Файед почина през 2023 г. на 94 години.

Скотланд Ярд преглежда и предишните разследвания срещу Ал-Файед, за да се установят възможни пропуски. Службата е открила и ново разследване за сексуални посегателства, включително върху лица, които са улеснявали предполагаемите престъпления.

Полицията актуализира информацията на 146 жертви, които са се обърнали с твърдения за престъпления, без да уточнява характера им.

„Продължаваме да подкрепяме жертвите и призоваваме всеки с информация – независимо дали е бил пряко засегнат от действията на Мохамед Ал-Файед или знае за други, които може да са били замесени или са извършили престъпления – да я сподели“, посочва се в изявление на полицията.

През ноември миналата година лондонската полиция съобщи, че е идентифицирала десетки потенциални жертви на сексуално насилие и други престъпления от покойния милиардер след публичен призив.

„Хародс“, собственост на Ал-Файед от 1985 до 2010 г., обяви през март схема за обезщетение за жени, които са работили в магазина или имат връзка с него и твърдят, че са били злоупотребявани от бившия шеф. До юли повече от 100 предполагаеми жертви са се включили в схемата за компенсации, съобщиха от луксозния магазин.

