Снимка: iStock
Това се е случило заради проливните дъждове и наводнения в щата
Майка, баща и дете са загинали, след като дърво паднало върху колата им по време на проливни дъждове и наводнения в окръг Хамилтън, щата Тенеси. В района наводнените пътища наложиха драматични спасителни операции на хора, блокирани в колите си.
13.08.2025#USA— Climate Review (@ClimateRe50366) August 14, 2025
Chattanooga, #Tennessee, has seen more than 6 inches of rain, causing deadly flooding. There are fatalities. It's the second-wettest day since the city began tracking rainfall in 1879.@WeatherNation pic.twitter.com/FNf9B5mvGv
Тримата са загинали, когато просмуканата от вода почва причинила падането на голямо дърво в предградието на Чатануга Ийст Ридж малко след полунощ, заявиха от Службата за управление на извънредните ситуации.
Yesterday in Tennessee... https://t.co/HOXnQHAZW1— Wendy Patterson (@wendyp4545) August 14, 2025
Освен това властите са открили тяло, докато издирвали мъж, който бил пометен, когато бягал покрай пожарникарите и барикадата, блокираща наводнен път във вторник.
predicting now that the Trump regime will ONCE AGAIN deny any federal assistance and demand that Tennessee handle this on its own https://t.co/q8Pn46pZS0— ☭ ʙᴇʟʟᴀ ᴄɪᴀᴏ, ᴄɪᴀᴏ, ᴄɪᴀᴏ (@elrondslilcurls) August 14, 2025
На наводнената междущатска магистрала е имало 60 блокирани превозни средства, съобщи Крис Адамс, директор на управлението на извънредните ситуации в окръг Хамилтън.
Flooding in Tennessee! https://t.co/jJXK8vL8KF— SuzieqNC (@SuzieQ_PSB) August 14, 2025
Някои от първите пристигнали на мястото спасители носели на гръб хора, които не можели да се придвижват през водата, и ги оставяли на повдигнатата разделителна линия на магистралата.Редактор: Цветина Петкова
