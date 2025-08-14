Това се е случило заради проливните дъждове и наводнения в щата

Майка, баща и дете са загинали, след като дърво паднало върху колата им по време на проливни дъждове и наводнения в окръг Хамилтън, щата Тенеси. В района наводнените пътища наложиха драматични спасителни операции на хора, блокирани в колите си.

Тримата са загинали, когато просмуканата от вода почва причинила падането на голямо дърво в предградието на Чатануга Ийст Ридж малко след полунощ, заявиха от Службата за управление на извънредните ситуации.

Освен това властите са открили тяло, докато издирвали мъж, който бил пометен, когато бягал покрай пожарникарите и барикадата, блокираща наводнен път във вторник.

На наводнената междущатска магистрала е имало 60 блокирани превозни средства, съобщи Крис Адамс, директор на управлението на извънредните ситуации в окръг Хамилтън. 

Някои от първите пристигнали на мястото спасители носели на гръб хора, които не можели да се придвижват през водата, и ги оставяли на повдигнатата разделителна линия на магистралата.

