61-годишна българка е загинала, след като управляваният от нея автомобил се е сблъскал с пожарен камион в Кератеа, южно от гръцката столица Атина.

Пътният инцидент станал в сряда следобяд. Жената била транспортирана към болнично заведение в Атина, но починала от нараняванията си.

Двама пожарникари, които са се намирали в камиона при сблъсъка, са пострадали леко и също били откарани в болница. От гръцката полиция съобщиха, че шофьорът на пожарния камион е арестуван, но по-късно - освободен, със заповед на прокурор.

