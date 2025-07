Най-малко 47 души са ранени след сблъсък на два автобуса от градския транспорт на Атина. Единият се е блъснал в спрелия пред него. Катастрофата е станал на авеню „Караманлис“, съобщи „Катимерини“. Съобщава се, че сред ранените има няколко непълнолетни.

Athens: Two public transport buses crashed in the seaside suburb of Voula on Friday. At least 32 passengers have been injured, including children – 🔗 NewsIt. pic.twitter.com/hPShz5uUpP