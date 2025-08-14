Британският министър-председател Киър Стармър ще приеме украинския президент Володимир Зеленски в Лондон в рамките на официална визита, символ на продължаващата подкрепа на Обединеното кралство към Украйна. Срещата ще се състои ден преди планираните разговори за мир между президентите на САЩ и Русия.

Очаква се двете страни да обсъдят военното и хуманитарното сътрудничество, както и перспективите за дипломатическо решение на конфликта, който навлиза в нова фаза през летните месеци.

На фона на дипломатическите усилия, бойните действия продължават с пълна сила. Руските въоръжени сили обявиха, че са унищожили обекти от военнопромишления комплекс на Украйна, включително съоръжения за производство на ракети. Освен това, според Москва, сухопътната армия е постигнала напредък в стратегически важния регион на Донбас.

От украинска страна беше потвърдена атака с дронове, насочена към петролна рафинерия във Волгоград. Нападението е предизвикало мащабен пожар, но към момента няма официална информация за пострадали.

