Посещението е в знак на подкрепа към Украйна ден преди очакваните преговори между САЩ и Русия
Британският министър-председател Киър Стармър ще приеме украинския президент Володимир Зеленски в Лондон в рамките на официална визита, символ на продължаващата подкрепа на Обединеното кралство към Украйна. Срещата ще се състои ден преди планираните разговори за мир между президентите на САЩ и Русия.
Преди срещата в Аляска: САЩ временно отменят част от санкциите върху Русия
Очаква се двете страни да обсъдят военното и хуманитарното сътрудничество, както и перспективите за дипломатическо решение на конфликта, който навлиза в нова фаза през летните месеци.
Ескалация на фронта: Русия напредва в Донбас, Украйна отвръща с атаки с дронове
На фона на дипломатическите усилия, бойните действия продължават с пълна сила. Руските въоръжени сили обявиха, че са унищожили обекти от военнопромишления комплекс на Украйна, включително съоръжения за производство на ракети. Освен това, според Москва, сухопътната армия е постигнала напредък в стратегически важния регион на Донбас.
Преди срещата Тръмп – Путин: САЩ и Европа обсъдиха общата си позиция за Украйна
От украинска страна беше потвърдена атака с дронове, насочена към петролна рафинерия във Волгоград. Нападението е предизвикало мащабен пожар, но към момента няма официална информация за пострадали.
