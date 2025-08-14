Европейският съюз заяви, че работи без почивка, за да подкрепи страните, които се борят с бушуващи горски пожари в европейските държави.

Екстремните летни жеги, които според учените се усилват от климатичните промени, причинени от човека, предизвикаха пожари в целия регион, включително в Гърция, Португалия, Испания и на Балканите, предаде АФП.

„Продължаваме да работим без почивка в подкрепа на засегнатите страни. Борбата с горските пожари е основна задача на държавите членки, но ние сме тук, за да им помогнем и да им съдействаме с нашия механизъм за гражданска защита“, каза говорителят на ЕС Ева Хрнчирова.

Съгласно този механизъм държавите членки предлагат помощ на други страни на континента, а Брюксел поема разходите за операциите. Досега през настоящия пожарен сезон той е бил активиран 16 пъти, посочи Хрнчирова.

