По време на инциденти и сблъсъци на снощните протести в Сърбия са ранени 80 граждани и 25 полицаи, съобщи вицепремиерът и министър на вътрешните работи Ивица Дачич, предава кореспондентът на БТА в Белград Теодора Енчева.

Протестите се проведоха на пет локации в Белград и в няколко сръбски градове по призив на студентите, а сблъсъците възникнаха между демонстранти и привърженици на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП), като в късните часове снощи офисът на СПП в Нови Сад бе подпален.

Председателят на СПП Милош Вучевич, който е родом от Нови Сад, заяви пред Танюг, че ситуацията в северния сръбски град вече е добра, но че нощта е била драматична и напрегната.

Ескалация на протестите в Сърбия: Фойерверки срещу демонстранти и обвинения в полицейско насилие

Протестите снощи бяха организирани в отговор на сблъсъци на 12 август между граждани и привърженици на СПП във Върбас и Бачка Паланка - градове, разположени в автономната сръбска област Войводина.

„Имаше и масирани атаки, предимно срещу партийните помещения на СПП. Най-трудна беше ситуация в Нови Сад, отчасти в Белград, но имаше атаки и в Кралево, Лазаревац, Панчево и други места“, заяви Дачич и добави, че всички, които са нападнали полицаи снощи, ще бъдат арестувани в рамките на 48 часа.

Дачич посочи, че събирания на хора е имало на 90 локации в страната и призова гражданите да прекратят атаките срещу политически партии и срещу граждани, които подкрепят правителството.

Той уточни, че в някои градове са били атакувани офисите и на партията на сръбските социалисти, която той оглавява и която се намира в коалиция със СПП.

