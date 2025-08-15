„Уолстрийт” отбеляза смесени резултати след силен отчет за американските дребни продажби, докато инвеститорите очакват срещата между американския и руския лидер по-късно днес, предаде АФП. Продажбите на дребно в САЩ се повишиха с 0,5% през юли до 726,3 млрд. долара спрямо юни, в съответствие с очакванията на анализаторите. Данните идват на фона на проучвания, показващи частично възстановяване на потребителското доверие спрямо пролетта, когато опасенията за митата бяха по-силни.

Междувременно цените на петрола леко спаднаха след последния ръст, докато пазарите следят срещата между президентите относно войната в Украйна.

Първите 15 минути на търговията Dow Jones се повиши с 0,4% до 45 109,01 пункта. Широкият индекс S&P 500 се понижи с 0,1% до 6 463,26, а технологично насоченият Nasdaq Composite загуби 0,3% до 21 638,22.

Сред отделните компании UnitedHealth Group скочи с над 12% след като Berkshire Hathaway на Уорън Бъфет разкри участие в застрахователя, който е разследван от властите за своите фактуриращи практики. Applied Materials падна с 12,6%, след като производителят на полупроводници предупреди за по-ниски приходи през текущото тримесечие заради „краткосрочни икономически несигурности“.

