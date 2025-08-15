Президентът на Русия Владимир Путин днес посети далекоизточния руски град Магадан и положи цветя на мемориал, посветен на американско-съветското сътрудничество по време на Втората световна война, предаде Ройтерс.

Путин направи този символичен жест в навечерието на срещата си с американския президент Доналд Тръмп в Аляска.

Тръмп разговаря по телефона с близкия съюзник на Путин Александър Лукашенко

Мемориалът "Героите на АлСиб" е построен близо до старото летище в Магадан в чест на сътрудничеството между СССР и САЩ през Втората световна война и изобразява съветски и американски пилот, които са стиснали ръце на фона на вертикално монтирано самолетно крило.

Путин ще пристигне навреме в Анкоридж за срещата с Тръмп

От 1942 до 1945 г. между Аляска и Сибир е действал въздушен маршрут, по който на СССР са били доставени 7928 американски самолета по програмата "Заем-наем".

