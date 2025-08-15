Двама души бяха ранени при стрелба близо до джамия в шведския град Йоребро в петък, предаде ДПА, като се позова на местни медии. Град Йоребро се намира на около 200 километра западно от столицата Стокхолм.

Изстрелте са възпроизведени точно пред храма по време на петъчната молитва. Все още няма информация за състоянието на пострадалите от нападението. Поне единият от ранените е бил откаран в болница, съобщиха местни медии, цитирани от "Асошиейтед прес".

Десетки ранени при пожар в газопровод в Малайзия (ВИДЕО)

Извършителят все още не е задържан от полицията и мотивите му остават неясни. Предстои да се изясни дали мишената е била самата джамия или конкретни хора, отбелязва АП.

На мястото на стрелбата са изпратени екипи на спешна помощ и полицията. Органите на реда призоваха гражданите да избягват района.

Полицията коментира, че случаят вероятно е свързан с престъпна мрежа, но не даде повече подробности. Образувано е досъдебно производство за опит за убийство.

Редактор: Цветисиана Костова