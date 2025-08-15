Екипи се борят с овладяването на огъня
Пожар в Северна Македония затвори граничния пункт Яжинце - Глобочица на границата с Косово и пътя към него, съобщи агенция МИА.
От Македонската автомобилна асоциация съобщиха, че заради разширяването на пожара в района на селата Рогачево и Яжинце в северозападната част на страната днес следобед е затворен пътят Тетово - Яжинце край Рогачево.
От Центъра за управление на кризи и Министерството на вътрешните работи потвърдиха информацията и уточниха, че граничният пункт също е затворен.
Центърът за управление на кризи информира, че директорът Мухамед Али координира дейността на място, за да се предотврати по-нататъшното разпространение на пожара, възникнал в Яжинце.
Пожар избухна в хижа „Момина скала”
Всички екипи за гасене на пожари от Тетово и два специализирани автомобила на Дирекцията за защита и спасяване се борят с огнената стихия.
Самолет Еър Трактор (Air Tractor) на Дирекцията за защита и спасяване и хеликоптер на Министерството на вътрешните работи също участва в гасенето на пожара.
Пътят към граничния пункт Яжинце - Глобочица е затворен до второ нареждане, съобщи Центърът за управление на кризи.
