Европейските страни ще трябва да платят голямата част от парите за гаранциите за сигурност на Украйна. Това каза вицепрезидентът на Съединените щати Джей Ди Ванс в интервю за една от американските телевизии.

Всъщност не е ясно как ще изглеждат гаранциите за сигурност. Но сред твърдите привърженици на Доналд Тръмп отвъд Океана е много популярна гледната точка, че Америка дава много пари за Украйна. Именно към тях е изпратено посланието на Ванс. В същото време вицепрезидентът отново говори и за предстояща среща между Владимир Путин и Володимир Зеленски. Нещо, което не се харесва на руския президент. Според Ванс не е нужно всички детайли от бъдещия мирен договор да са уточнени, за да има такава среща.

