Айфеловата кула в Париж беше осветена в неделя вечерта в синьо и жълто - цветовете на украинското знаме. В неделя Украйна отбеляза 34-тата годишнина от обявяването на независимостта от Съветския съюз.

Украйна отбелязва националния си празник – Деня на независимостта



По повод празника страната получи послания на подкрепа от цял свят, включително от френския президент Еманюел Макрон и други европейски лидери, както и от британския крал Чарлз и китайския президент Си Цзинпин.