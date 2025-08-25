Снимка: БТА
В неделя Украйна отбеляза годишнина от обявяването на независимостта от Съветския съюз
Айфеловата кула в Париж беше осветена в неделя вечерта в синьо и жълто - цветовете на украинското знаме. В неделя Украйна отбеляза 34-тата годишнина от обявяването на независимостта от Съветския съюз.
Украйна отбелязва националния си празник – Деня на независимостта
По повод празника страната получи послания на подкрепа от цял свят, включително от френския президент Еманюел Макрон и други европейски лидери, както и от британския крал Чарлз и китайския президент Си Цзинпин.
