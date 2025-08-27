Снимка: БГНЕС
-
Винъс Уилямс с уникален рекорд: 94-то участие на турнир от Големия шлем
-
Тръмп заплашва с армия в Балтимор заради престъпността
-
Химикали горят в завод в САЩ
-
Шефът на Агенцията за военно разузнаване на САЩ е уволнен
-
Тръмп: Украйна трябва да отвръща с удари в Русия
-
Проф. Бранислав Сланчев: Aко Путин се срещне със Зеленски, ще го легитимира като президент
Президентът на САЩ я освободи от поста ѝ в централната банка
Лиза Кук обяви, че ще съди Доналд Тръмп и той няма право да я освобождава от поста ѝ в Централната банка на САЩ. Това стана ясно, след като вчера държавният глава каза, че уволнява Кук - един от седемте членове на Борда на директорите на Федералния резерв.
От юридическа гледна точка е спорно дали това, за което правителството обвинява Кук, е достатъчен повод, за да бъде уволнена. Заплахата за дело е сигнал, че предстои битка между Централната банка и федералното правителство. Това може да създаде проблем за финансовата система на страната. Ако инвеститорите се усъмнят, че банката губи независимост и легитимност, могат да спрат да влагат пари в американски държавни облигации или да продадат вече купените.
Тръмп уволни председателя на Борда на директорите на Федералния резервРедактор: Калина Петкова
Последвайте ни