До сблъсъци с полицията се стигна в столицата на Венецуела след протест на държавни служители с искания за по-високи заплати. Демонстрацията беше спряна от органите на реда по пътя към президентския дворец в Каракас.

В шествието се включиха синдикати, работници и студенти, недоволни, че възнагражденията не са увеличавани от 2022 година. Минималната заплата остава символична, а много хора разчитат на бонуси, за да достигнат месечен доход, който рядко надхвърля 150 долара.

Николас Мадуро и съпругата му от затвор в Ню Йорк: Чувстваме се силни и спокойни

Властите обявиха предстоящо повишение на доходите от 1 май, без да уточнят размера му, което допълнително засили недоволството.

"Хората вече не издържат. Това е мирно шествие. Отиваме към Мирафлорес, за да кажем на управляващите в тази страна: "Стига вече!". Моля ви, искаме достойни доходи. Хората, пенсионерите, всички, които получават пенсии – никой вече не издържа на тази бедност и недоимък. Скъпи другари, 130 боливара дори не стигат да си купиш бонбон", заяви пенсионерът Сесар Гранадо.

