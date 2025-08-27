Датският външен министър привика най-висшия американски дипломат в Копенхаген след доклад, че американски граждани провеждат тайни операции в Гренландия, съобщава Би Би Си.

Датският обществен радио-телевизион оператор цитира източници, според които целта е била да се проникне в гренландското общество и да се насърчи отделянето на острова от Дания в полза на САЩ, въпреки че не успя да изясни точните мащаби наоперацията.

Датското разузнаване предупреди, че Гренландия е обект на „различни видове кампании за влияние“. Външният министър Ларс Локе Расмусен заяви, че „всеки опит за намеса във вътрешните работи на Кралство Дания, разбира се, ще бъде неприемлив“ и американският шарже д'афер е бил призован в тази връзка.

Новият премиер на Гренландия заяви, че САЩ няма да придобият арктическия остров

В изявление пред Би Би Си, министърът на външните работи на Дания заяви, че правителството „е наясно, че чуждестранни играчи продължават да проявяват интерес към Гренландия и нейната позиция в Кралство Дания. Следователно не е изненадващо, ако се сблъскаме с външни опити да се повлияе на бъдещето на Кралството“, добави той.

Американският президент Тръмп няколко пъти е заявявал, че иска да анексира Гренландия, автономна част от Кралство Дания, а вицепрезидентът Джей Ди Ванс обвини Копенхаген в недостатъчни инвестиции в територията. По време на посещение в Гренландия преди няколко месеца, датският премиер Мете Фредериксен предупреди САЩ, че не могат да анексират друга държава.

Дания е член на НАТО и Европейския съюз и отдавна вижда САЩ като един от най-близките си съюзници, но сега датчаните са шокирани от решимостта на Тръмп да контролира нейната полуавтономна територия. Президентът на САЩ заяви тази година, че не изключва възможността за завземането ѝ със сила.

