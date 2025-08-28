Стрелбата срещу деца в Минеаполис е престъпление от омраза срещу католиците. Това е основната версия на разследващите за нападението, при което мъж уби две деца и рани 14 в католическо училище. Извършителят беше идентифициран като 23-годишният Робин Уестман.

Две деца загинаха, а 17 души бяха ранени след стрелба в католическо училище в Минеаполис



Той нямал криминално досие. През 2017 г. е завършил училището, към което е нападнатата църква. Майка му също работела там, като не е ясно дали това е част от мотивацията му. Мъжът стрелял десетки пъти с три оръжия през прозорците на църквата. След това се самоубил.

Той записал видео, като го насрочил за публикуване в социалните мрежи след нападението. Властите разглеждат записа, за да анализират мотивите на извършителя.

„Бях на две седалки от витражите. Изстрелите проехтяха точно до мен. Мисля, че имах барут на врата. При първия изстрел си помислих: „Какво е това?" После се хвърлих под пейката и покрих главата си. Моят приятел Виктор ме спаси. Легна върху мен и беше улучен. Ранен е в гърба. Откараха го в болница, мисля, че е добре”, разказа 10-годишният Уестън, свидетел на стрелбата.

