Ако говорим за край на войната в Украйна, трябва да имаме предвид нейния характер. Ако това беше война за територии, много по-лесно би било да се търси решение. Но тя е много по-голяма по своите мащаби. Затова трудно ще се постигне мирно решение. Това каза Йордан Божилов, бивш зам.-министър на отбраната, в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Той допълни, че фактът, че войната започна с атака към Киев, сочи целта на Русия е експанзия.

Божилов смята, че Русия е насочила своите усилия и към това да дискредитира властта в Украйна, тъй като тя е „силата, която сплотява украинския народ”. Той допълни още, че украинското население подкрепя продължаването на борбата.

Според него Русия цели още да раздели Европейския съюз и даде пример с това, че Унгария и Словакия все по-често не са съгласни с общата позиция на Съюза.

Божилов не смята, че преговорите за мир между Русия и Украйна ще завършат бързо и то с дългосрочен договор.

Преговорите между Rheinmetall и България

Божилов коментира и интензивните преговори на България с германския отбранителен гигант Rheinmetall за откриването на два завода у нас. Той посочи, че един от сериозните проблеми за отбраната на Европа е липсата на достатъчно производство и затова всички усилия в подобряването му са важни.

По негови думи Европа трябва да може да се защити, тъй като риск от война ще има още дълго време.

Редактор: Цветина Петрова