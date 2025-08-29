Нова електронна система на здравното министерство ще помага на общопрактикуващите лекари да разпределят, заявяват и отчитат ваксините. Въвеждането ѝ премахва редица досегашни задължения за лекарите, като годишните планове и отчетите на хартиен носител.

Отпада и воденето на книга за профилактичните имунизации, както и вписването на данни в имунизационни паспорти и лични амбулаторни карти. Как обаче ще се проследи ефективността на новата система – темата коментират общопрактикуващите лекари д-р Мирослав Спасов и д-р Диана Павлова.

Д-р Спасов каза, че системата вече работи от няколко месеца. Той посочи, че данните от имунизациите влизат в електронното здравно досие.

Д-р Павлова също каза, че системата работи добре, а с нея работата им е много по-улеснена. Тя допълни, че от 1 септември здравните специалисти в детските градини и училищата трябва да имат достъп до здравното досие на децата.

Д-р Спасов посочи, че електронната система eЗдраве работи много добре и е полезна за и пациентите.

