В навечерието на визитата на руския президент Владимир Путин в Китай разузнавачът Горан Симеонов прогнозира, че и да се обичат Тръмп и Путин, химията между тях зависи от Си Цзинпин.



Дългогодишен началник на резидентурата ни в Турция, Симеонов анализира в новия епизод на „Телеграфно подкастът” директния диалог между Вашингтон и Москва и защо в него не се включват трети играчи.



Диалогът между Вашингтон и Москва придобива глобален план. Самият факт на местополжението на срещата Тръмп-Путин- Аляска, от една страна даде секретност заради отдалечеността в географски смисъл. От друга, това дава началото на едно сътрудничество в Северния ледовит океан, в Арктика. Гренладния, Арктика, това е посоката, в която Тръмп и администрацията му ще развиват икономически САЩ, споделя Симеонов.

Редактор: Дарина Методиева