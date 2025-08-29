-
КЗК представи мерки за работа с поверителна информация
-
Съветът за сигурност на ООН се събира извънредно заради мащабната руска атака срещу Киев
-
Бой в мексиканския Сенат (ВИДЕО)
-
Йордан Божилов: Войната в Украйна не е само за територии, целта е експанзия на Русия
-
Асен Василев: Нямам притеснения по отношение на Никола Николов-Паскал, не познавам това лице
-
Стабилно ли е управлението и може ли да има промяна в политическата картина?
Той анализира директния диалог между Вашингтон и Москва и защо в него не се включват трети играчи
В навечерието на визитата на руския президент Владимир Путин в Китай разузнавачът Горан Симеонов прогнозира, че и да се обичат Тръмп и Путин, химията между тях зависи от Си Цзинпин.
Дългогодишен началник на резидентурата ни в Турция, Симеонов анализира в новия епизод на „Телеграфно подкастът” директния диалог между Вашингтон и Москва и защо в него не се включват трети играчи.
Диалогът между Вашингтон и Москва придобива глобален план. Самият факт на местополжението на срещата Тръмп-Путин- Аляска, от една страна даде секретност заради отдалечеността в географски смисъл. От друга, това дава началото на едно сътрудничество в Северния ледовит океан, в Арктика. Гренладния, Арктика, това е посоката, в която Тръмп и администрацията му ще развиват икономически САЩ, споделя Симеонов.
Румънският журналист Джордже Пецу в „Телеграфно подкастът”: Държавата харчи като обезумяла, обикновеният румънец - също
Печели ли или губи България от днешната политика на Турция- гледайте „Телеграфно подкастът” YouTube, NOVA PLAY и VBOX7.
Последвайте ни