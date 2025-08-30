Снимка: iStock
-
Исторически пробив: Учени за първи път "надникнаха" в ядрото на избухнала свръхнова
-
Методът „Вим Хоф” или как ледената вода лекува тялото и ума
-
Важно откритие на Перперикон: Археолози се натъкнаха на над 10 саркофага от V-VI век
-
Построиха реплика на Айфеловата кула по оригинални чертежи (ВИДЕО)
-
Продадоха личния джип на кралица Елизабет II за 175 500 паунда (ВИДЕО)
-
За първи път: „Старшип” успя да пусне в околоземна орбита макети на сателит „Старлинк”
В силистренското село Смилец се провежда единствения по рода си фестивал на динения маджун
За поредна година в силистренското село Смилец се провежда единствения по рода си фестивал на динения маджун (мед). Диненият мед се използва от стари времена като подсладител и може да се консумира и от диабетици.
В ефира на "Събуди се" г-жа Гина, която е майсторка на това вкусно лакомство, сподели 200-годишната рецепта за приготвянето му. Какви са необходимите съставки - гледайте във видеото.
Последвайте ни