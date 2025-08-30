За поредна година в силистренското село Смилец се провежда единствения по рода си фестивал на динения маджун (мед). Диненият мед се използва от стари времена като подсладител и може да се консумира и от диабетици.

В ефира на "Събуди се" г-жа Гина, която е майсторка на това вкусно лакомство, сподели 200-годишната рецепта за приготвянето му. Какви са необходимите съставки - гледайте във видеото.