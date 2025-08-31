-
Китайско село-призрак се превърна в туристическа атракция
-
История с дъх на вино: В сърцето на столицата на портвайна (ВИДЕО)
-
Трима братя с рекорд за плаване с гребна лодка през Тихия океан (ВИДЕО)
-
Ентусиасти се включиха е необичайно нощно плуване в Копенхаген (ВИДЕО)
-
За пръв път: В небето над Парагвай полетяха десетки балони (ВИДЕО)
-
Как се приготвя мед от диня
За пръв път тази тактика е била приложена през 2006 г.
На какво има голяма вероятност да се натъкнете, ако сте близо до старчески дом в Германия? Отговорът е фалшива автобусна спирка. Защо обаче това е така?
Причината е, че възрастните с деменция често си спомнят хубави неща от вкъщи и правят опити да си тръгнат. Тъй като в големите градове е много трудно да бъде открит такъв човек без документи, управата на домовете понякога поставя такива бутафорни спирки.
За пръв път тази тактика е била приложена през 2006 г. и се оказала много успешна. Когато пациент седне да чака автобус, служители от дома го прибират.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Калина Петкова
Последвайте ни