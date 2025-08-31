На какво има голяма вероятност да се натъкнете, ако сте близо до старчески дом в Германия? Отговорът е фалшива автобусна спирка. Защо обаче това е така?

Причината е, че възрастните с деменция често си спомнят хубави неща от вкъщи и правят опити да си тръгнат. Тъй като в големите градове е много трудно да бъде открит такъв човек без документи, управата на домовете понякога поставя такива бутафорни спирки.

За пръв път тази тактика е била приложена през 2006 г. и се оказала много успешна. Когато пациент седне да чака автобус, служители от дома го прибират.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Калина Петкова