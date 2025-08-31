Снимка: iStock/ Видео:"Ройтерс"
-
Наталия Киселова: Към момента управлението е стабилно
-
Външните министри от ЕС очакват разделение около Газа преди срещата си в Копенхаген
-
САЩ в ООН: Руските удари по Украйна поставят под съмнение желанието на Москва за постигане на мир
-
Апелативен съд в САЩ постанови, че повечето от митата на Тръмп са незаконни
-
Киселова: Предстои първият бюджет в евро, част от опозицията ще се противопостави
-
Мария Захарова: Западните гаранции за Украйна ще превърнат Киев в "стратегически провокатор"
Тръмп от дълго време поставя под въпрос американската избирателна система
Американският президент Доналд Тръмп заяви в събота, че ще издаде указ, с който ще изисква удостоверяването на самоличността на всеки гласуващ на избори, предаде "Ройтерс".
"Удостоверяване на самоличността ще има на всички избори. Без изключения! Подготвям указ по този въпрос!", заяви американският лидер в социалната мрежа Truth Social. "Също така няма да има гласуване по пощата, освен за тежко болните и за войниците, които са разположени далеч", изтъкна президентът.
„Златната ера на Америка започва”: Доналд Тръмп с първа реч като президент
Тръмп от дълго време поставя под въпрос американската избирателна система, отбелязва "Ройтерс". Държавният глава и негови съюзници републиканци твърдят, че на избори масово гласуват хора, които не са граждани на САЩ.
Освен това Тръмп от години призовава да спре употребата на електронни машини за гласуване, като настоява вместо това да бъдат използвани хартиени бюлетини, които да бъдат преброявани на ръка.Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни