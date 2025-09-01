Севернокорейският лидер Ким Чен-ун присъства на церемонията по откриването на втората морска рибна ферма в страната. Държавната телевизия излъчи кадри, на които се вижда как Ким пристига с плавателен съд и прерязва лентата по повод събитието.

През февруари Ким Чен-ун произнесе реч на церемонията по полагането на основите при започването на строителството. В края на миналата година той присъства и на церемонията по откриването на офшорната ферма в град Синфо - първата офшорна рибна ферма в страната.

Редактор: Калина Петкова