Снимка: БТА
-
Кристиано Роналдо отбеляза гол 940 в своята кариера
-
Български лекар, който работи в ударената болница в Газа: Смъртта е навсякъде, тук се умира от всичко
-
Израелска атака по болница в Газа, убити са журналисти (ВИДЕО+СНИМКА)
-
Израелската армия нанесе въздушни удари срещу столицата на Йемен
-
Мащабна евакуация във Виетнам заради тайфун
-
Китай направи генерална репетиция преди големия парад в Пекин
Лидерът пристигна с плавателен съд
Севернокорейският лидер Ким Чен-ун присъства на церемонията по откриването на втората морска рибна ферма в страната. Държавната телевизия излъчи кадри, на които се вижда как Ким пристига с плавателен съд и прерязва лентата по повод събитието.
През февруари Ким Чен-ун произнесе реч на церемонията по полагането на основите при започването на строителството. В края на миналата година той присъства и на церемонията по откриването на офшорната ферма в град Синфо - първата офшорна рибна ферма в страната.Редактор: Калина Петкова
Последвайте ни