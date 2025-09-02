Те се ударили, докато се опитвали да кацнат на летището във Форт Морган

Един човек загина, а трима бяха ранени, след като два малки самолета се сблъскаха във въздуха, докато се опитваха да кацнат на летище в североизточната част на американския щат Колорадо.

Те  се ударили, докато се опитвали да кацнат на летището във Форт Морган, съобщи Федералната авиационна администрация на САЩ.  И двете машини, всеки с по двама души на борда, се разбили, след което се възпламенили.

Двама души от единия самолет са с леки наранявания. В другия има загинал и ранен. От Националния съвет за транспортна безопасност и Федералната авиационна администрация са започнали разследване на катастрофата.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: Владимир Арангелов, БТА

