Един човек загина, а трима бяха ранени, след като два малки самолета се сблъскаха във въздуха, докато се опитваха да кацнат на летище в североизточната част на американския щат Колорадо.

Tragic midair crash in Colorado! ✈️ Cessna & EA300 collide, killing 1, injuring 3. What caused this fiery disaster at Fort Morgan? Share your thoughts! https://t.co/76VrYptc4T — Cheryl Skaggs (@CherylSkaggs7) September 2, 2025

Те се ударили, докато се опитвали да кацнат на летището във Форт Морган, съобщи Федералната авиационна администрация на САЩ. И двете машини, всеки с по двама души на борда, се разбили, след което се възпламенили.

1 dead in Colorado plane crash after 2 small planes collide while landing https://t.co/g3MgxH0htk — ABC11 EyewitnessNews (@ABC11_WTVD) September 2, 2025

Двама души от единия самолет са с леки наранявания. В другия има загинал и ранен. От Националния съвет за транспортна безопасност и Федералната авиационна администрация са започнали разследване на катастрофата.

Редактор: Цветина Петкова