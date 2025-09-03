Софийският градски съд ще заседава на 4 септември по въззивната мярка на учител по физическо, задържан за сексуално посегателство над момиче, ненавършило 14 години. 31-годишният учител се намира в ареста с най-тежката мярка за неотклонение.

Софийската районна прокуратура му повдигна обвинение, след като седмокласничка подала жалба в полицията. Според държавното обвинение през юни и юли 2025 г. в хостел в София учителят е извършил сексуално престъпление спрямо ученичка от същото училище, в което преподава.

За престъплението законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 2 до 8 години.

От Държавната агенция за закрила на детето припомниха, че Конвенцията на ООН за правата на детето и Законът за закрила на детето ясно определят всяко лице под 18 години като дете, а Наказателният кодекс постановява, че лица под 14 години не могат да дадат валидно съгласие за интимни отношения. Отговорността за подобни деяния е изцяло на възрастния.

Редактор: Мария Барабашка