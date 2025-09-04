Папа Лъв IV постави подписа си върху мотоциклет, произведен от компанията BMW. Возилото ще бъде продадено на търг, организиран от аукционната съща „Сотбис“, който ще се проведе в Монако.

Приходите от продажбата ще бъдат дарени за изграждането на училище за деца, които са били принуждавани да работят в мините в Мадагаскар.

Редактор: Станимира Шикова