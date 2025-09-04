Приходите от продажбата ще отидат за благотворителност

Папа Лъв IV постави подписа си върху мотоциклет, произведен от компанията BMW. Возилото ще бъде продадено на търг, организиран от аукционната съща „Сотбис“, който ще се проведе в Монако.

Приходите от продажбата ще бъдат дарени за изграждането на училище за деца, които са били принуждавани да работят в мините в Мадагаскар. 

