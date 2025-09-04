Кадър/Видео:"Ройтерс"
-
Зрелищна огнена битка събра хиляди зрители в Ел Салвадор (ВИДЕО)
-
Нов рекорд: Трима шотландски братя прекосиха Тихия океан за 139 дни (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Зашеметяваща гледка: НАСА засне от Космоса Северното сияние (ВИДЕО)
-
Изложба в Италия разкрива връзката между слуха и вкуса
-
„Новите известни”: Димитър Христов - момчето на баба, което промени българския TikTok
-
За колко продават най-скъпата къща в САЩ (ВИДЕО)
Приходите от продажбата ще отидат за благотворителност
Папа Лъв IV постави подписа си върху мотоциклет, произведен от компанията BMW. Возилото ще бъде продадено на търг, организиран от аукционната съща „Сотбис“, който ще се проведе в Монако.
Приходите от продажбата ще бъдат дарени за изграждането на училище за деца, които са били принуждавани да работят в мините в Мадагаскар.
Българската делегация е първата, приета на аудиенция при папата: Какви са правилата за среща с Лъв XIVРедактор: Станимира Шикова
Последвайте ни