Още лоши новини за трудовия пазар в Съединените щати. Ръстът на броя на работните места значително е намалял. Светът гледа с интерес страната с най-голяма икономика в света, заради радикалните действия на Доналд Тръмп. Според експертите лошите показатели на пазара на труда са директен резултат от политиката на новото правителство.

Данните на министерството на труда сочат, че за първи път от времето на пандемията, американската икономика е имала месец на загуба на работни места. Това е било през юни. А през последния месец - август - работните места са се увеличили с едва 22 хиляди. Това е много под очакванията.

Тръмп сезира Върховния съд по въпроса за митата

"Преди идването на власт на правителството на Тръмп, едно от нещата, които помагаше на пазара на труда да расте, беше динамичната имиграция. Демонизирането на нелегалните, но също и легалните имигранти означава, че имаме по-малко работна ръка. Това е негативно развитие като цяло, защото се отразява още на икономическата активност на потребителско ниво. А икономическата активност на консуматорите е отговорна за 3/4 от икономическия растеж на Съединените щати”, заяви Марк Хамрик , експерт на компанията за финаносви услуги Bankrate.

Преди месец, когато статистиката от пазара на труда пак не беше добра, Доналд Тръмп уволни шефката на Бюрото за трудова статистика, защото "числата ѝ не са добри". Но проблемът очевидно остава. Според експерте слабият ръст при новите работни места е очевиден, като освен имиграционната политика, за него допринася и пълната неяснота на бизнеса за митническия режим на Тръмп. Преди хаосът да бъде премахнат, работодателите не искат да правят резки движения и не наемат нови хора.

Редактор: Цветина Петрова