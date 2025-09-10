-
Инцидентът е станал с кораба „Мисисипи“, пристигнал от Китай
Десетки контейнери, превозвани от товарен кораб, са паднали във водата. Инцидентът е станал в пристанището на Лонг Бийч, Калифорния. Част от съдържанието на контейнерите също е изсипано във водата.
Корабът „Мисисипи“ е пристигнал в Калифорния от китайското пристанище Янтян. Кадри от въздуха показват ситуацията около акостиралия плавателен съд. В района са забелязани множество малки лодки, които се опитват да избутат част от контейнерите към кея. Причината за инцидента засега остава неизвестна.Редактор: Мария Барабашка
