Десетки контейнери, превозвани от товарен кораб, са паднали във водата. Инцидентът е станал в пристанището на Лонг Бийч, Калифорния. Част от съдържанието на контейнерите също е изсипано във водата.

Корабът „Мисисипи“ е пристигнал в Калифорния от китайското пристанище Янтян. Кадри от въздуха показват ситуацията около акостиралия плавателен съд. В района са забелязани множество малки лодки, които се опитват да избутат част от контейнерите към кея. Причината за инцидента засега остава неизвестна.

Редактор: Мария Барабашка