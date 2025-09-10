Голяма част от групите в ЕП приветстваха речта на Урсула фон дер Лайен. Европа е изправена пред предизвикателства, политиката трябва да бъде по-бърза, по-умна и да мисли повече за самия континент, да подсилва отбраната, сигурността си, конкурентоспособността, да се грижи за гражданите си. Това бяха посланията в речта на председателят на ЕК. Затова и групите в парламента, независимо че имат различия, изразиха подкрепа за този план. Това каза българският еврокомисар Екатерина Захариева след годишната реч на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен.

По отношение на критиките към Фон дер Лайен, това са нормални политически реакции, смята българският еврокомисар.

Захариева коментира и свалените руски дронове в полското въздушно пространство. Тя посочи, че такива действия не са изненада за никого, тъй не за пръв път Руската федерация действа спрямо страни от ЕС и НАТО по този начин.

Редактор: Цветина Петрова