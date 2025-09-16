Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че европейският съюз и НАТО трябва незабавно да спрат да купуват руски петрол. Той поясни, че това било нечестно спрямо Америка, защото докато тези държави купуват, се оказва натиск на Вашингтон да предприеме мерки срещу Русия. Тръмп поясни, че не искал да печели от войната, а искал да тя да свърши.

Тръмп заяви, че е готов да наложи санкции срещу Русия

В същото време отново поиска президентът Зеленски да направи компромис, за да се стигне до мирно споразумение. Американският президент заяви, че обича Украйна, но признава, че страната има сериозни проблеми