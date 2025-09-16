Снимка: БГНЕС/ЕПА
-
Иван Иванов: За цялостното решаване на проблема с безводието в Плевен ще са нужни месеци, може би година
-
ПП-ДБ: Има целенасочена атака мандатът на Коцев като кмет на Варна да бъде прекратен предсрочно
-
Петият вот на недоверие: Какви са настроенията на политическите сили?
-
Зеленски поиска от Тръмп твърда позиция за пакета санкции срещу Русия
-
Мирчев: Пеевски брани системата, която държи България в плен, а се прави на борец срещу „анархията“
-
Премиерът Желязков свика Националния борд по водите
В същото време отново поиска президентът Зеленски да направи компромис, за да се стигне до мирно споразумение
Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че европейският съюз и НАТО трябва незабавно да спрат да купуват руски петрол. Той поясни, че това било нечестно спрямо Америка, защото докато тези държави купуват, се оказва натиск на Вашингтон да предприеме мерки срещу Русия. Тръмп поясни, че не искал да печели от войната, а искал да тя да свърши.
Тръмп заяви, че е готов да наложи санкции срещу Русия
В същото време отново поиска президентът Зеленски да направи компромис, за да се стигне до мирно споразумение. Американският президент заяви, че обича Украйна, но признава, че страната има сериозни проблеми
Последвайте ни