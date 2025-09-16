Тайлър Джеймс Робинсън е обвинен за предумишлено убийството на десния инфлуенсър Чарли Кърк, съобщи Sky news. Прокурорът на окръг Юта Джеф Грей заяви, че ще поиска смъртно наказание за заподозрения, предаде АФП.

Снимка: Getty Images

„След като прегледах доказателствата, които правоохранителните органи са събрали до момента, повдигам обвинение срещу Тайлър Джеймс Робинсън, на 22 години, за следните престъпления“, заяви на пресконференция Грей.

„Първо обвинение: утежнено убийство – престъпление, наказуемо със смърт – за това, че умишлено или съзнателно е причинил смъртта на Чарли Кърк при обстоятелства, които са създали сериозен риск за живота на други хора“, каза прокурорът.

Останалите шест обвинения включват възпрепятстване на правосъдието и въздействие върху свидетел – твърди се, че е наредил на съквартиранта си да мълчи.

„Внасям уведомление за намерение да поискам смъртно наказание. Не вземам това решение лекомислено. То е изцяло мое като окръжен прокурор и се основава единствено на наличните доказателства, обстоятелствата и характера на престъплението“, добави Грей.

31-годишният Кърк беше убит на един от митингите си в университета Юта Вали в сряда. Политическият активист, близък съюзник на американския президент Доналд Тръмп, почина, след като беше прострелян с куршум във врата.

Той е основател на влиятелната консервативна младежка политическа организация Turning Point USA.

Задържаният за убийството на Чарли Кърк: Какво знаем за мотивите му

Робинсън беше задържан след 33-чаково издирване. Той няма право на гаранция от ареста си. Властите съобщиха, че Робинсън е използвал пушка, за да убие Кърк. Разследващите са разговаряли с роднини на Робинсън и са извършили претърсване на семейния му дом, на 385 км югозападно от мястото, където е станала стрелбата.

