Синдикатите съобщават за близо 1 милион участници, властите твърдят, че са наполовина
Ден на масово недоволство във Франция – близо 1 милион души излязоха вчера по улиците в над 600 прояви, обявиха синдикатите. Според властите броят на протестиращите е бил наполовина. Десетки бяха арестувани, има и ранени.
За втора поредна седмица 80 хиляди полицаи и бронирани машини охраняваха реда. Учители, машинисти, фармацевти и лекари бяха сред протестиращите, а ученици блокираха училищата си.
Сблъсъци във Франция в деня на „гнева“ срещу Макрон
Демонстрантите поискаха плановете на предишното правителство за бюджетни съкращения да отпаднат, да бъдат наложени по-високи данъци на богатите и да не бъде увеличавана повече пенсионната възраст.Редактор: Мария Барабашка
