Суданските Сили за бърза подкрепа (СБП) убиха 75 души при удар с дрон срещу джамия в петък, продължавайки атаката си срещу град Ел-Фашер в Дарфур, съобщиха спасителни екипи. Ел-Фашер е последният голям град в обширния западен регион, който все още е под контрола на редовната армия, а самоназовалите се „бързи сили“ го обсаждат от май миналата година.

Ударът с дрон е поразил поклонници в квартал Ал-Дараджа, където бягащи жители от засегнатия от глад лагер за разселени лица Абу Шук са потърсили убежище от настъплението на СБП. „Телата бяха извадени от развалините на джамията“, се казва в публикация от Центъра за спешно реагиране в Абу Шук – една от стотиците доброволчески групи, координиращи помощите в целия Судан.

Украински дронове удариха нефтопреработвателен завод дълбоко в територията на Русия

Нямаше незабавен коментар за удара от страна на полувоенните „бързи сили“, които водят опустошителна война срещу редовната армия от април 2023 г.

Службата на ООН за правата на човека предупреди, че може да е имало етнически мотивирани убийства от вида, които все по-често съпътстват боевете и имат „опустошително въздействие върху цивилното население“.

Жителите на Ал-Дараджа претърсиха останките, за да намерят и погребат мъртвите, но казаха, че вече няма с какво да покриват телата. „Трябваше да прибегнем до найлонови торби“, каза един жител пред АФП чрез сателитна интернет връзка, за да заобиколи прекъсването на комуникациите. „В града вече няма савани след цялата тази обсада и смърт“, добави той. Обсадата е причинила масов глад в града, където семействата оцеляват с храна за животни от месеци.

Редактор: Мария Барабашка