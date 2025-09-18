Украински дронове удариха голям руски нефтопреработвателен завод, разположен на около 1 400 километра от фронтовата линия, предизвиквайки пожар, предаде АФП. Ударът е пореден в серията дронови атаки срещу енергийната инфраструктура на Русия, докато Киев се стреми да удари жизненоважните приходи на Кремъл от енергия, които финансират армията.

Източник от украинската служба за сигурност (СБУ) заяви, че дроновете са ударили „сърцето“ на нефтопреработвателен завод в централния регион Башкортостан, управляван от държавния енергиен гигант "Газпром".

Неверифицирани изображения в руските социални мрежи показаха пожар на обекта и облак от тъмен дим, издигащ се над него. Русия обикновено не потвърждава успешни украински удари, но Ради Хабиров, руският ръководител на региона, заяви, че заводът е бил ударен.

„Два дрона атакуваха съоръжението. Няма загинали или ранени. Активирани бяха пасивни и активни защити, а охраната на обекта откри огън, за да ги неутрализира Оценяваме степента на щетите и в момента потушаваме пожара“, добави Хабиров.

Атаките през летните месеци са изключили значителна част от рафинерийните мощности на Русия. Въпреки че няма официални оценки за степента на щетите, цените на горивата скочиха в цялата страна и в много региони са регистрирани недостиг на бензин. Кремъл удължи забраната за износ на бензин с цел да запази цените на вътрешния пазар. "Газпром Нефт" обяви по-рано на 18 септември, че отлага планираната поддръжка на един обект, за да не се задълбочи кризата с горивата.

Редактор: Емил Йорданов