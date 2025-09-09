Руска въздушна бомбардировка уби най-малко 21 цивилни в украинско село Ярова в източната част на Донецка област, заяви украинският президент Володимир Зеленски във вторник, цитиран от CNN.

Зеленски определи въздушния удар като „директно насочен срещу хора - обикновени цивилни“, добавяйки че „подобни руски удари не трябва да остават без подходящ отговор от света“.

Видео от мястото на инцидента, споделено от Зеленски, показва ужасяващите последици, с множество безжизнени тела, лежащи на земята. Много от хората на кадрите изглеждат възрастни, а много от тях изглеждат сякаш са претърпели тежки наранявания.

Сградата на министерския съвет в Киев беше ударена при руските атаки

Зеленски каза, че жертвите са били ударени, докато са получавали пенсиите си. Селото се намзира на около два километра от фронтовата линия.

Пенсиите се разпределят от украинската пощенска служба. На видеото от мястото на инцидента се виждат и останки от микробус, който изглежда е мобилен клон на пощенската служба, а на заден план се вижда детска площадка.

Редактор: Цветина Петрова