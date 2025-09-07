Снимка: илюстративна, iStock
-
Проф. Николай Габровски: Съединението е празник на смелостта, а не на силата
-
Божидар Божанов: Ние не сме в севернокорейска или съветска диктатура, но меките такива не са по-малко лоши
-
Иван Таков: Отхвърляме исканията за оставка на Зафиров
-
Антон Кутев: Живеем с управници, които биха искали да въведат диктатура
-
Тагарев: Китай се позиционира като лидер на антидемократичния свят
-
Любомир Канов: Румен Радев действа като разединител и агент на чужда държава
Има загинали
Сградата на министерския съвет в Киев беше ударена при руските атаки тази нощ. На горните етажи е избухнал пожар. Русия обстрелва украинската столица с ракети и дронове.
Трима души бяха убити, каза ръководителят на военната администрация на града. Две от жертвите са млада жена и малко дете. Украйна обяви, че тази нощ от Русия са изстреляли 805 дрона към територията на страната. Това е рекордно голям брой.Редактор: Цветина Петрова
Последвайте ни