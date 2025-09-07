Сградата на министерския съвет в Киев беше ударена при руските атаки тази нощ. На горните етажи е избухнал пожар. Русия обстрелва украинската столица с ракети и дронове.

Трима души бяха убити, каза ръководителят на военната администрация на града. Две от жертвите са млада жена и малко дете. Украйна обяви, че тази нощ от Русия са изстреляли 805 дрона към територията на страната. Това е рекордно голям брой.

Редактор: Цветина Петрова