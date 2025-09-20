-
Георги Генов е археолог по образование
Журналистът Красимир Боев ни връща 3 000 години назад във времето. Героят му Георги Генов вае и пече съдове точно както са го правили нашите предци преди няколко хилядолетия, когато грънчарското колело все още не е било открито.
Георги е археолог по образование. „Учили сме такава керамика, знаем, че се е правила на ръка. И аз започнах да експериментирам. Понаучих се, но много неща не знам”, казва Георги Генов.
Той разказва, че този вид керамика е много различен, различна е глината, различни са етапите.
