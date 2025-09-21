-
Над 300 са глобените в София, 13 хил. са проверени в страната от 7 септември
100 лева глоба за неправилно пресичане грози пешеходците от 7 септември насам. В столицата вече има над 300 глобени, а в цялата страна проверените са над 13 хиляди. Пресичат ли правилно софиянци, провери Йоана Георгиева.
Симона разказва, че понякога ѝ се случва да пресича извън пешеходната пътека. А Светослав Калчев споделя, че не го е правил, защото е много опасно.
Глобата за неправилно пресичане скочи двойно от 7 септември. Сега, ако пешеходец не пази правилата и бъде видян от зоркото око на полицията, ще трябва да се радели със 100 лева. Сред най-честите нарушения – пресичане извън пешеходната пътека. Нашият екип се натъкна на няколко такива пешеходци.
"Сред останалите чести нарушения са пресичане на червен светлинен сигнал, внезапно изкачане на пътното платно, това е много опасно между паркирани автомобили", казва Виден Димитров – инспектор в СДВР, отдел „Пътна полиция”
Важно да се знае, че докато пресичаме е забранено – да говорим по телефона, да чатим или да бъдем със слушалки в уши или други разсейващи устройства.
Пешеходци с телефон рискуват 100 лева глоба от 7 септември
"Има и забрана да се пресича непосредствено пред и зад автобус, тролейбус, трамвай, който е спрял на спирка", допълва инспектор Димитров.
В столицата с по 100 лева вече са се разделили над 300 пешеходци, хванати в нарушение.
"Разсейването, особено при пресичане, крие рискове и за да стигне законодателят до решение да въведе такава норма, означава, че е анализирана ситуацията на територията и то не само на страната", обясни комисар Мария Ботева, началник на отдел "Пътна полиция" в ГДНП.
Преди дългия уикенд: Засилени мерки по пътищата в цялата страна
По време на акция на СДВР нашият екип засне нарушител, който пресече на червено докато се вози на електрическа тротинетка.
"Преценил съм, че мога да премина и затова съм преминал. Не знаех, че има такава глоба, за първи път разбирам", обясни той.
Инспектор Димитров смята, че все още голяма част от хората не са запознати с новите санкции и затова често полицията прави предупреждения.
Експерт: Пресичането на червено не е опасно заради глобата, а защото човек свиква да нарушава правилата
От началото на годината до юли загиналите пешеходци са 34, пътниците са 59, а водачите 146, сочи статистика на МВР за пътнотранспортния травматизъм. Пешеходци са били причина за настъпване на 59 тежки катастрофи с двама загинали и 60 ранени. Най-честата причина – внезапно изкачане на пешеходец на пътното платно. За сравнение нарушенията на водачи са довели до 169 тежки произшествия.
