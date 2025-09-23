Полша ще възобнови движението през границата с Беларус тази седмица, обяви премиерът Доналд Туск, след като тя беше затворена за 2 седмици заради руско-беларуските военни учения „Запад-2025“.

„Краят на тези маневри не премахва, но намалява различните рискове, свързани с агресивното поведение на нашите източни съседи,“ каза Туск на пресконференция.

„Затова между сряда и четвъртък в полунощ граничните пунктове ще бъдат отворени“, допълни той. „Ако е необходимо – ако напрежението или агресивните действия на някои съседи се засилят – няма да се поколебаем отново да вземем решение за затваряне. Но засега изглежда, че преките причини са отпаднали.“

Полша затвори границата на 9 септември, непосредствено преди началото на ученията, при които Русия и Беларус симулираха война със Запада. Варшава тогава се оплака и от нарушения на въздушното си пространство от руски дронове.

Затварянето обаче блокира и железопътния трафик, нарушавайки важен сухопътен търговски маршрут за китайски стоки към Европа – факт, който предизвика безпокойство в Пекин. На 15 септември китайският външен министър Ван И беше запознат във Варшава от полския си колега Радослав Сикорски с причините за решението.

Беларус, бивша съветска република, остава ключов съюзник на Русия, която използва нейна територия за началото на офанзивата срещу Украйна през февруари 2022 г.

