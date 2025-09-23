Ново изследване предупреждава, че явлението „Ден нула“ – моментът, в който големи градове могат да останат без питейна вода – ще става все по-често през идните години заради климатичните промени и нарастващото потребление на вода. Според учените горещи точки на риск ще се появят още през 2020-те и 2030-те години в Средиземноморието, Южна Африка и части от Северна Америка.

До 2100 г. подобни условия могат да застрашат около 750 милиона души. Най-уязвими са градските зони в Средиземноморието, където близо 196 милиона души могат да пострадат, както и селските райони в Азия, Северна и Южна Африка.

Кризата вече се проявява. През 2018 г. Кейптаун (ЮАР) едва избегна „Ден нула“, когато язовирите се източиха почти напълно. Година по-късно Ченай в Индия преживя сходна ситуация, а днес дори големи столици като Лос Анджелис се смятат за силно уязвими.

Авторите на изследването подчертават, че глобалното затопляне прави сушите по-дълги, по-тежки и по-чести, а повишеното потребление на вода ускорява настъпването на подобни събития. Дори при ограничаване на затоплянето до 1.5°C над прединдустриалните нива стотици милиони хора ще се изправят пред безпрецедентни недостизи на вода. Изследването обаче не отчита ролята на подземните води, които често действат като ключов буфер в условия на суша.

Тези събития, заключават учените, вече не са далечна заплаха, а реалност, която изисква по-добро планиране и управление на водните ресурси.

